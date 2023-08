Em 1995, António Guterres chegou ao poder com uma promessa e uma paixão: a educação. Todos nós julgávamos vingados e apaixonados. Trinta anos depois, os seus herdeiros ao longo do tempo dedicaram-se a, paulatina e metodicamente, destruir o que existia de aproveitável no modelo das humanidades - e deixar pairar a mediocridade sobre o resto.









