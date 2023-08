Nunca se sabe onde isto nos leva, mas a editora dos Queen, a banda de Freddie Mercury, decidiu retirar de um disco antológico a canção ‘Fat Bottomed Girls’ (‘Raparigas de rabo gordo’, na minha versão) porque, ouvindo-a, as crianças poderiam ficar traumatizadas. Para ser sincero, a referência ao rabo avantajado é a coisa que menos chocaria uma criança que ouça a música dos Queen e conheça as coreografias de Mercury - mas, em matéria de ofensas, quem somos nós para discutir o assunto com os patrões da correção política?









