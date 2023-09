Nunca se provaram - e foram arquivadas - as queixas de abuso sexual de Dylan Farrow por Woody Allen, que acaba de estrear no Festival de Veneza o seu 50.º filme, ‘Coup de Chance’. Os críticos que o viram são praticamente unânimes em dizer que se trata do seu melhor filme desde ‘Blue Jasmine’ (de 2013, com Cate Blanchett, que ganhou o Oscar e o Globo de Ouro para melhor atriz).









Ver comentários