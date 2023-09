Ninguém com bom senso se mete a dar opinião sobre mais uma "ida para o Panteão", mas desta vez é Eça de Queirós, e parece que há uma zanga de família acerca de "ir" ou "não deixar ir", para que as mais altas figuras da nação e dois académicos façam na altura o elogio do escritor. Ora, Eça não vai a lado nenhum porque é um colosso inamovível, quer esteja sepultado em Lisboa ou sido trasladado para Santa Cruz do Douro, onde está, tranquilo como as árvores de ‘A Cidade e as Serras’.









