Há várias coisas em que a ministra da Ciência tem razão: as camas para estudantes não se fazem de um dia para o outro. Aconteceu o mesmo com Roma e com Pavia - não se fizeram num dia. Elvira Fortunato queixou-se (leio na imprensa) da burocracia, do aumento dos custos de construção, da velocidade das coisas da vida e, enfim, com um módico de sensatez que é próprio das pessoas de ciência, resumiu: as residências levam o seu tempo a serem terminadas.









