No livro ‘Sexual Misconduct in Academia’ (‘Má Conduta Sexual na Academia’), publicado por uma editora britânica, três investigadoras denunciam o assédio de que terão sido vítimas por parte de um professor de Coimbra. A imprensa já identificou o acusado e limito-me a dizer que não concordo com o linchamento prévio de Boaventura de Sousa Santos, que acho um sociólogo trapalhão e de foguetório.









