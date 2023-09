Boa parte da esquerda, que entende ser proprietária do regime, entra em arritmia de cada vez que Cavaco Silva fala ou escreve - nisto, anda de braço dado com a direita que nunca o suportou por não ter nascido em berço de ouro. Ainda não se conhecia sequer o índice do novo livro de Cavaco e já uma procissão de excitados o condenava por aparecer em público - e escrever.









