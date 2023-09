Com o País triste e embrutecido, oscilando entre a melancolia outonal e o verão inclemente, é bom variar de tema: passam hoje 50 anos sobre a morte de Anna Magnani (1908-1973), uma das atrizes mais importantes do cinema italiano - e do de todo o lado. Lembram-se de ela morrer, há muito tempo, em ‘Roma, Cidade Aberta’ (1945), de Roberto Rossellini?









