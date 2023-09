Muito interessante isto: a Europa branquela e bronzeada discute questões básicas sobre o racismo, a negritude e a migração para o seu território de deserdados que atravessam o Mediterrâ- neo (e ouvindo as cordialidades do Papa). Ao mesmo tempo, ignora que a África passou de 100 a 700 milhões de habitantes no século XX e se aproxima hoje dos 2,5 mil milhões - estimando-se que Lagos, na Nigéria, passe das 60 mil almas há 50 anos para 32 milhões hoje.









