Passam hoje 880 anos sobre a assinatura do Tratado de Zamora, que marca simbolicamente a independência do país, e 113 sobre a implantação da República. É inútil estabelecer paralelismos na data. Zamora fica muito lá atrás, tal como o encontro entre o nosso rei Afonso e Afonso VII de Leão, em 1143. A natureza do 5 de Outubro é ainda discutida e flutuante, uma vez que deu origem a um período de guerra civil quase permanente, reacionário, dominado pelas oligarquias de sempre ou pelos piores espíritos – e que solidificou o país às portas da pobreza depois de o obrigar a passar pela Grande Guerra.









