Há umas semanas que não ia ao Dicionário de Língua Portuguesa da Academia das Ciências, mas entretanto tropecei nesta frase: "A democracia é feita de momentos atritivos." Não encontrei por ora a palavra ‘atritivo’ (o primeiro-ministro também usou ‘atribulidades’), mas as declarações do PR no sábado vão decerto fazê-la aparecer.









