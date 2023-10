Com o tempo, torna-se cada vez mais difícil comentar a ‘justiça’ da atribuição de um prémio. Há alguns que são claramente despropositados, e o Camões tem a sua percentagem. No caso de João Barrento (1940), cruzam-se dois sentimentos: a alegria pelo reconhecimento da originalidade e intensidade do seu trabalho de muitos anos – ligado à tradução de língua alemã (Goethe, Benjamin, Musil, Celan, Rilke, Hölderlin, Kafka), à divulgação dessa literatura geralmente impopular, inacessível –, e a sua obra ensaística de que assinalo dois livros mais recentes, ‘Breviário do Silêncio’ (Alambique) e ‘Aparas dos Dias’ (Companhia das Ilhas).









