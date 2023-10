No meio do horror atual, uma recordação de beleza a que, ontem, domingo, ninguém parece ter ligado – o centenário do nascimento de Italo Calvi- no (1923-1981), um dos escritores mais amáveis do século XX. "Amável", aqui, quer dizer "que pode ser amado". Quem leu ‘Seis Propostas para o Próximo Milénio’ sabe o que isso significa: que era um homem atento, prodigiosamente atento ao tempo e ao que nos transforma com ele (tema que aparece no seu ‘Porquê Ler os Clás- sicos").









