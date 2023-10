Quando passou o seu centenário (há dez anos exatos), esqueci-me de dizer que Vinicius de Moraes (1913-1980) pode agradecer à ditadura brasileira tê-lo demitido da carreira diplomática e passá-lo à reforma. Como sofrível diplomata (com uma carreira consular de luxo, Los Angeles, Paris, onde se divertiu bastante), Vinicius não teria casado nove vezes, escrito tudo o que escreveu, triunfado em palco (com João Gilberto, Tom Jobim, Chico Buarque e tantos outros), criado a parceria com Toquinho - e sido uma espécie de farol do lirismo brasileiro.









