O que as coisas são. Parece que foi J. F. Kennedy quem verdadeiramente lançou Ian Fleming, o autor da série 007. A história era conhecida, mas sem os pormenores reunidos por Nicholas Shakespeare na biografia ‘The Complete Man’, que acaba de ser publicada em Inglaterra. Em 1960, na qualidade de editor do ‘Sunday Times’ (os seus livros tinham um êxito modesto), Fleming jantou com Kennedy, que acabava de anunciar a candidatura à presidência.









