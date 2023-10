Há cerca de dez anos, um grupo feminista das Comisiones Obreras (a CGTP espanhola) exigiu a proibição do futebol no recreio das escolas porque se tratava de um desporto machista. Passados alguns anos, o futebol feminino tem o sucesso que se sabe e um papel decisivo na conquista da igualdade entre os sexos, ao lado do desempenhado por Marlene Dietrich, Coco Chanel, Marie Curie ou Eleanor Roosevelt.









