Durante o Folio, festival literário de Óbidos, um grupo de cientistas lançou uma petição em defesa da Língua Portuguesa (escrevo em maiúsculas, mas o Acordo Ortográfico impõe o uso de minúsculas, peço desculpa), queixando-se da naturalidade com que tudo é substituído pelo inglês. Têm razão. No linguajar comum exaspero-me todos os dias com a parolice de usar inglês para dizer coisas que se podem dizer em português - e de ver que ninguém se importa com o assunto.









