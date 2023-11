Não é possível compreender os regimes concentracionários do século XX sem ler ‘As Origens do Totalitarismo’, de Hannah Arendt (1906-1975). Fugindo da Alemanha (judia, nasceu na velha Konnisberg prussa, a terra de Kant, depois transformada em Kaliningrado pela invasão soviética), primeiro para França e depois para os EUA, com três meses em Portugal, Arendt escreveu o seu livro ao perceber o horror dos campos da morte nazis ou estalinistas.









