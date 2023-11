No próximo domingo, Sam Shepard (1943-2017) completaria 80 anos - foi um dos grandes ícones de beleza e perdição, e um dos meus atores preferidos - por causa de ‘Os Eleitos’ (1983), o filme de Philip Kaufman (a partir de um livro de Tom Wolfe). Ele era o ideal naquele papel sedutor: o cabelo, o olhar, a roupa, os aviões, a dolência, as cervejas, a insistência em sonhar (e o casamento com Jessica Lange ou o namoro com Patti Smith) - tudo o indicava para ser ou pop star ou um aventureiro tranquilo, coisas da minha geração.









