Uma pessoa podia ter adormecido antes do verão e só acordar nesta segunda-feira, que o país não tinha mudado muito - tirando a meteorologia. O primeiro-ministro é o mesmo, as sondagens são as mesmas, a hiperatividade presidencial é a mesma, a guerrilha PM-PR continua, o dr. Monti lá continua, o Sporting tem esperança.









