A diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, Dalila Rodrigues, deu ontem uma entrevista (ao ‘Observador’) que não pode deixar-nos indiferentes. Um resumo possível (mas há outros) é este: "A Torre de Belém pode não estar aberta em permanência." Tem razão. Os 6 mil visitantes diários dos Jerónimos e as cerca de mil da Torre de Belém - com o desgaste natural que provocam - são números que devem acrescentar-se à erosão natural, à ação do clima, à degradação das condições de coexistência urbana e ao custo de manutenção.









