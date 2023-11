A escritora francesa Virginie Despentes viu uma certa grandeza nos militantes do Hamas que assassinaram adolescentes com um tiro no rosto depois de lhes pedir que se identificassem para a câmara. Vem num artigo seu na revista ‘Les Inrockuptibles’. Há uma certa grandeza nos atos de maldade, como uma beleza plástica nas imagens da guerra, ou coragem na aceitação da tirania ou do totalitarismo.









