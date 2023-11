Uma vez, em São Vicente, Cabo Verde, perguntei a Lura se ela era dali, do Mindelo (cidade que amo tanto). Ela riu, com aquele riso bonito (os pais eram de Santo Antão e de Santiago): "Como toda a gente sabe, os cabo-verdianos nascem na Damaia." Lura tinha nascido na Maternidade Alfredo da Costa. Sara Tavares nasceu em Lisboa e, quando venceu o ‘Chuva de Estrelas’, ainda vivia no Pragal, Almada.









