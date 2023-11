Passam hoje 60 anos sobre o desaparecimento de Aldous Huxley (1894-1963, morreu no mesmo dia de J.F. Kennedy e C.S. Lewis, o autor das ‘Crónicas de Nárnia’), de quem li ‘Admirável Mundo Novo’ ainda na adolescência, uma edição muito cuidada do Círculo de Leitores. O impacto dessa leitura vacinou-me contra a palavra ‘utopia’ e a ideia de um mundo perfeito comandado pela ciência, pela conformidade anti-religiosa e pelas várias polícias do pensamento e do comportamento.









