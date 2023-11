Uns dias fora do mundo, e a meio de uma gripe - e descubro, sem muita surpresa, que um vídeo de Bin Laden se tornou "viral" no TikTok e noutras redes, e que o ‘The Guardian’ retirou do seu site a famosa carta do saudita aos EUA justificando o ataque de 11 de setembro, porque se tinha tornado um top de visitas.









