Um caldeirão à beira das chamas - é no que pode transformar-se o imenso território dos subúrbios a sul de Lisboa, semelhante à descrição que Orwell fez do mundo da classe trabalhadora britânica em ‘O Caminho para Wigan Pier’. Mas sem alma. Edifícios que reproduzem a degradação e abandono de muitos bairros do Seixal, de Almada ou Setúbal.









