Em 2008, a Câmara de Lisboa e a Prefeitura do Rio de Janeiro trocaram estátuas: por ocasião do centenário do seu falecimento, o Brasil deu a Lisboa um busto de Machado de Assis (1839-1908); Lisboa retribuiu e, como era o IV centenário do Padre António Vieira, enviou uma para Brasil, inaugurada em 2011, junto da PUC, a universidade católica.









Ver comentários