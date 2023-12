Do ponto de vista estritamente político, o "caso das gémeas" parece ser uma vendeta - os dicionários apresentam como uma rixa de gangues, uma operação de vingança entre famílias e clãs inimigos: fazes-me isto, levas com aquilo (há sempre contas a ajustar). Tenho as minhas dúvidas, embora reconheça o guião, que é usual e parece obedecer à norma.









