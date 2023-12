Há dias, o CM falou de duas investigadoras portuguesas no grande mundo americano da Inteligên- cia Artificial (IA), Daniela Braga (com a sua própria empresa, a Defined.ai) e Manuela Maria Veloso (entre outras coisas, preside à unidade de IA do JP Morgan). Podia mencionar também Pedro Domingos, professor em Washington e autor de ‘O Algoritmo Mestre’, um dos mais importantes livros de IA.









