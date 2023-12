Ao serem perguntadas sobre as suas opiniões políticas, as candidatas dos concursos de beleza, noutros tempos, eram sempre "pelo amor" e "pela paz no mundo", como se as coisas fossem apenas palavras. O amor na política é má receita - um corpo estranho e etéreo que vem de outro mundo. Na votação sobre o "direito à autodeterminação de género nas escolas" (uma lei aprovada à pressa, por birra, e que vai ser revista), os representantes do Livre, do Bloco e do PAN falaram de "amor" e da natureza do seu voto "contra o ódio".









