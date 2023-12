Uma intrépida série de bonzos que passou os últimos anos a desculpar a decadência do "sistema educativo" apareceu anteontem a desvalorizar as "provas de aferição", reconhecendo que os estudantes, ou alunos, ou "aprendentes", as fizeram de forma desmotivada - daí os resultados negativos (mas, como se sabe, os exames traumatizam as crianças).









