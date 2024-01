Porque foi importante que a ‘Time’ atribuísse o título de figura do ano a Taylor Swift e não a um cabeçudo da política, a um bonzo da "diplomacia" ou a um ás da tecnologia? Porque o nosso mundo precisa de Taylor Swift, mais do que nunca. Não há outra resposta. Sim, as canções de Swift são sobre amores adolescentes e desilusões de adultos, sobre o mundo que acaba e a inocência que se perde, mulheres e homens que sonham, coisas risíveis que despedaçam o coração.









Ver comentários