Num notável artigo do ‘El País’, o escritor espanhol Javier Cercas advoga a lotocracia (a escolha dos representantes políticos por sorteio, que vigorou na Grécia antiga). Se eu acreditasse que as últimas sondagens significam votos contados, também seguia o apelo de Javier. Mas como considero que há crime e castigo, punição e recompensa, acho que os eleitores merecem as suas escolhas.









