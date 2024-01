São duas dimensões: uma, a dos discursos e da sua eficácia para fins de mobilização eleitoral; outra, a de como as coisas são. Visto por estes periscópios (estamos debaixo de água), o congresso do PS parecia uma assembleia de amnésicos com problemas de dissonância cognitiva – como se nenhuma daquelas almas tivesse pernoitado em Portugal nos últimos oito anos, assinado um despacho, cometido um dislate, colaborando na destruição dos sistemas públicos de educação, transportes ou saúde.









Ver comentários