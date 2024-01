As livrarias portuguesas vendem cada vez mais livros em inglês, não porque os turistas acorram como moscas, mas porque os leitores preferem lê-los no original. É mais coisa de elefante do que de mosca. Promovem-nos dezenas de ‘tiktokers’ e ‘instagrammers’ emparelhadas num país que – nunca é demais lembrá-lo, nem que seja por obsessão – se esqueceu do V Centenário de Camões e de como ele é fundamental para nossa língua, nosso bem palpável.









