No filme ‘Suspeita’ (1941), de Alfred Hitchcock, aquela figura merecia ficar parada no tempo: o fato assertoado, de risca fina, o cabelo rigorosamente penteado, a covinha no queixo, a voz, o sorriso que lhe inclinava a boca - Cary Grant, que nasceu há 120 anos (1904-1986), foi o modelo de elegância discreta e marcante de Hollywood.









