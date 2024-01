Grande parte da ficção para "jovens adultos" (YA, "young adults") é obra de engenharia cultural - já não com os rudimentos de socialismo científico sob a bandeira do partido (para isso existia ‘A Mãe’, de Gorki), mas com preocupações alargadas: educar as novas gerações para um mundo perfeito, desenhado pelas ideologias de ponta, desprezando aquilo que antigamente se chamavam "as lições dos mestres".









Ver comentários