Ao contrário de hoje, nos anos 60 não era popular ser careca. Eu próprio me lembro de, com alguma angústia, periodicamente consultar o Sr. Freixinho, meu barbeiro há muitos anos: vai cair-me o cabelo? Ele descansava-me: tem cabelo para si e para me emprestar a mim. Mas, nos anos 60, Telly Savalas (1922-1994) redimiu todos os homens que exibiam orgulhosamente a sua cabeça nua – ele era o detetive Kojak.









