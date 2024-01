Em 1988 publiquei um livro sobre comboios (‘Comboios Portugueses. Um Guia Sentimental’). Ainda não se chamava "ferrovia" e os transportes não eram "mobilidade". Havia comboios em situação deplorável, como nas linhas do Corgo ou do Tâmega - e desde então abandonámos os caminhos de ferro, ou porque certas linhas se tornaram obsoletas (não tinham acompanhado a geografia do país, como a do Sabor, que nunca chegou a Miranda do Douro, e que fechou nesse ano), ou porque foram vencidas no terreno pela rodovia, em que havia investimentos.









