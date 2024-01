António Guterres conseguiu uma proeza notável: falar do Holocausto sem pronunciar uma única vez a palavra "judeu". É notável mas não é novo; a beatice antissemita é vulgar. Isto aconteceu depois de, escalafriado e com a mão no peito, muito tartufo, o secretário-geral da ONU ter anunciado o seu "horror" por haver funcionários seus a colaborar com o Hamas (o que fazem há muito) e a terem participado nos massacres de 7 de outubro.









