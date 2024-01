No prólogo da ‘Crónica do Príncipe D. João’ (1567), Damião de Góis evoca duas condições para o trabalho de escrita, "mãe da eterna memória": a arte e a prudência - seguiu ambas até onde pôde, mas não parece ter sido o suficiente. Adotado por D. Manuel I na corte, e depois por D. João III, Damião de Góis foi um português europeu e raríssimo, figura de romance (que, aliás, existe: o extraordinário ‘A Sala das Perguntas’, de Fernando Campos), fidalgo do imperador Carlos V, contemporâneo daquele renascimento português feito às escondidas e ludibriando a Inquisição, que haveria de condená-lo a apodrecer no cárcere (de que foi libertado para morrer em Alenquer).









