Se viver nos EUA e lhe calhar ver ‘Os Aristogatos’ no canal Disney, encontrará – antes da história com os gatos Duquesa, Toulouse, Berlioz, Marie e O’Malley ou o mordomo Edgar – um aviso informando que o filme inclui "representações negativas e/ou maus-tratos de pessoas ou culturas". É evidente que passou pela cabecinha da Disney "remover este conteúdo" mas, como capitalistas bonzinhos que perceberam para que lado vai e de onde vem a gritaria, preferiram "reconhecer o impacto prejudicial, aprender com ele e criarmos juntos um futuro mais inclusivo".









