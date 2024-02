Há uma razão para pensar que Pedro Nuno Santos - mesmo com aqueles discursos em que adota o tom de um cónego à maneira antiga, repisando orações como um pregador antes da quaresma - pode ter entrado no caminho para o descrédito: varando a audiência com o medo da extrema-direita, o demónio a que se recorre por tudo (quando há razões sérias e justificadas) e por nada (quando não há mais para dizer), está a retirar substância ao debate e a cometer um erro cruel: vulgarizar a extrema-direita e as suas inclinações para o mal, como Pedro a usar o argumento do lobo.









