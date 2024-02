Por causa da capa, comprei ‘Duelo ao Sol’, de Niven Busch, uma velhinha edição de bolso da Europa-América. Não era um western, mas o ambiente era esse - e só mais tarde vi o filme, de 1946, com a bela Jennifer Jones de coração dividido entre Gregory Peck e Joseph Cotten. É cinema de outro tempo, como os filmes de King Vidor, cujo maior sucesso de bilheteira é ‘O Feiticeiro de Oz’ (1939), de que nunca gostei - mas de que muitos vimos ‘Guerra e Paz’, a adaptação do romance de Tolstoi com um elenco daqueles (Audrey Hepburn, naturalmente como Natasha, e também Henry Fonda, Mel Ferrer, Anita Ekberg ou Vittorio Gassman).









