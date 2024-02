O que pensa o leitor de jornais (ainda os há), o telespectador, o português que segue "a atualidade"? Em primeiro lugar, que existe dinheiro à solta, transitando ao lado de cargos políticos. Está no sangue: pessoas invulgarmente ricas, com negócios invulgarmente bem sucedidos e com um invulgar rasto de cumplicidades e favores da máquina do Estado - o retrato não é feliz e este é um resumo.









