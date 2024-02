Já quase ninguém recorda ‘Os Maridos de Elizabeth’ (‘Paint Your Wagon’, 1969), um ‘western’ com mineiros, ouro, Clint Eastwood e a belíssima Jean Seberg mas, a certa altura, Lee Marvin, que é o grande protagonista, canta a extraordinária ‘Wand’rin’ Star’, uma canção que fica no ouvido, não só por si mesma mas também pela voz de Marvin (1924-1987) - e tudo se transforma.









