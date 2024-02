A antiga aldeia do Pomarão (freguesia de Santana de Cambas, concelho de Mértola) está encostada ao dorso do Guadiana e sitiada pelo gigantesco muro amarelado da barragem do rio Chança, administrada por Espanha. Trata-se de um porto fluvial que, há 150 anos, registava o trânsito de mais de 500 navios por ano (à vela ou a vapor) e estava servido por uma linha de caminho de ferro (a segunda no nosso país) que vinha das minas de São Domingos, a 20 kms, e que Raul Proença descrevia com ternura no seu Guia de Portugal.









