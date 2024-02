O Hot Clube de Portugal foi fundado em março de 1948 e é um elemento fundamental do património português. Não apenas por causa daquele lugar mítico da Praça da Alegria e pelo trabalho de animação, divulgação e dedicação de Luís Villas-Boas (1924-1999) – mas por toda a história consagrada ao jazz.



O Hot Clube é o mais antigo clube europeu de jazz em funcionamento (e a sua escola de jazz, que leva o nome do fundador, é um prodígio a defender – está instalada no edifício da Orquestra Metropolitana) e a Câmara de Lisboa vai ceder-lhe o espaço da Praça da Alegria, creio que uma quantia módica e simbólica. É uma excelente notícia. Não houve músico português de jazz que não passasse por ali (nem Dexter Gordon ou Count Basie), fazendo história; a música que iluminou e acompanhou aquela sala durante estes 75 anos vai ter descanso, finalmente, e a certeza de que ainda há gente que a merece. Não se sabendo quanto tempo vão demorar as obras de recuperação do Hot, podemos ir treinando os ouvidos. Obrigado, Villas-Boas.

