Deve a ‘paella’ levar cebola? Segundo Enric Fuster, erudito da cozinha tradicional de Villores, não. Um dia, o detetive Pepe Carvalho – criatura dos livros de Manuel Vázquez Montalbán – convidou Fuster (contabilista e vizinho que lhe prepara a declaração de impostos) para uma ‘paella’ tardia na sua casa de Vallvidrera: ao deparar com uma cebola na banca da cozinha, entre os ingredientes para a ceia, Fuster tem uma ligeira apoplexia que se conclui com um gesto teatral: pega na cebola com a ponta dos dedos e deita-a no caixote do lixo como se se tratasse de uma dose de cianeto prestes a mergulhar na sopa.









