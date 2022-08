Em Portugal, aconteceu com Sanna Marin um fenómeno estranho: toda a gente apareceu a defendê-la dos ataques de grupúsculos nazis finlandeses. Com indignação, as ‘redes sociais’ portuguesas criaram a vítima e aliviaram-lhe o sofrimento. Procurei, em vão, um português que a tivesse atacado. Tirando os inimigos do ‘heavy metal’, três politólogos que recomendaram contenção em tempo de guerra, uma tia-avó de Estombar e dois majores-generais pró-Putin que se mantiveram silenciosos mas com aquele sorriso escarninho que se nota nos hipócritas, nenhum português criticou Sanna Marin por dançar.









